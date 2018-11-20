مصر | حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة

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شنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادي، مدير المرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.

ونجحت مجهودات الحملات التي نظمتها الإدارة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إثبات تعاطي 30 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة بعد إجراء التحاليل الطبية لـ 225 سائقًا، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وعززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

