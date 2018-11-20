كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تكشف حقيقة بيع أسد بـ20 ألف جنيه في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الأجهزة الأمنية في أسيوط، في حل لغز عرض صورة أسد على أحد المواقع الإلكترونية وبيعه بـ20 ألف جنيه في أسيوط.
وتعود البداية بأن عرضت صفحة على "فيس بوك" تحت اسم "تسويق أسيوط"، صورتين لأسد وأعلنت عن بيعه بمبلغ 20 ألف جنيه وتسليمه بمحافظة أسيوط.
وجاء في "البوست" مواصفات الأسد، أنه عمره سنة ونصف، أما مكان التسليم في أسيوط، وبعد انتشار الصورتين، شهد العديد من التعليقات الساخرة، ومنها: "7 كيلو لحمة في الأسبوع... ده إحنا بناكل 7 كيلو لحمة في 7 شهور".
وتبين من التحريات أن أحد المواطنين، متوفى منذ عام، كان يقتني أسدًا بمزرعته بدائرة مركز الفتح، وحاول أشقاء مالكه التصرف فيه بالبيع، إلا أنه نفق منذ حوالي 3 شهور وتم دفنه بالمزرعة، ولم تتوصل التحريات إلى اقتناء أي من المواطنين لأسود أو حيوانات مفترسة أخرى بنطاق المحافظة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | "الداخلية" تكشف حقيقة بيع أسد بـ20 ألف جنيه في أسيوط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .