مصر | "الداخلية" تكشف حقيقة بيع أسد بـ20 ألف جنيه في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تكشف حقيقة بيع أسد بـ20 ألف جنيه في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في أسيوط، في حل لغز عرض صورة أسد على أحد المواقع الإلكترونية وبيعه بـ20 ألف جنيه في أسيوط.

وتعود البداية بأن عرضت صفحة على "فيس بوك" تحت اسم "تسويق أسيوط"، صورتين لأسد وأعلنت عن بيعه بمبلغ 20 ألف جنيه وتسليمه بمحافظة أسيوط.

وجاء في "البوست" مواصفات الأسد، أنه عمره سنة ونصف، أما مكان التسليم في أسيوط، وبعد انتشار الصورتين، شهد العديد من التعليقات الساخرة، ومنها: "7 كيلو لحمة في الأسبوع... ده إحنا بناكل 7 كيلو لحمة في 7 شهور".

وتبين من التحريات أن أحد المواطنين، متوفى منذ عام، كان يقتني أسدًا بمزرعته بدائرة مركز الفتح، وحاول أشقاء مالكه التصرف فيه بالبيع، إلا أنه نفق منذ حوالي 3 شهور وتم دفنه بالمزرعة، ولم تتوصل التحريات إلى اقتناء أي من المواطنين لأسود أو حيوانات مفترسة أخرى بنطاق المحافظة.

