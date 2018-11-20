مصر | رصد 833 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية في حملات على مستوى الجمهورية

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شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات المرور بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط السائقين المتعاطين للمواد المخدرة والمخالفين لقواعد المرور فضلا عن ضبط واحتجاز الدرجات البخارية التي يستخدمها الخارجين عن القانون في أعمالهم الإجرامية. وجاءت نتائج مجهودات الحملات عن رصد 833 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 320 دراجة بخارية مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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