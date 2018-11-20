مصر | تنفيذ 292 حكما قضائيا خلال حملات أمنية في العجوزة

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وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة العجوزة. وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر ضبط بندقية خرطوش محلي الصنع، طبنجة، 2 فرد خرطوش، وفي مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 80 جرام حشيش، 220 جرام هيروين، وفي مجال ضبط وإحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط قضيتي سلاح أبيض، كما تم تنفيذ 292 حكما قضائيا، وتحرير 164 مخالفة مرورية. ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة. وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.



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