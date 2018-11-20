مصر | تحرير 11 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 11 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء د. مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، حملات مرورية بقيادة اللواء علاء متولي مدير المرور، استهدفت العمل على سيولة الحركة المرورية، وضبط المخالفين، في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 ألف مخالفة متنوعة منها، 1454 انتظار خاطئ، و129 بدون قيادة، و99 بدون تسيير، و6203 متنوع، و2257 نـمــوذج 125، و51 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و100 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، و59 عدم استخدام حزام الأمان، و25 حجز توك توك، و129 تصالح فوري، و26 حملة سرفيس، و52 ملصقات ومتعلقات، و58 زجاج فاميه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.