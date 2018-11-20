مصر | إصابة شخص صدمته سيارة ملاكي خلال عبوره الشارع بالمريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخص صدمته سيارة ملاكي خلال عبوره الشارع بالمريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الدائري في المريوطية، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في طريق الدائري بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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