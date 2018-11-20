شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تدريب 137 شابًا بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم مديرية القوى العاملة بأسيوط حاليا بتدريب 137 شابا وشابة على بعض المهن الحاكمة بسوق العمل الداخلي، حيث يتم تدريب 38 شابة على مهنة الخياطة، و14 شابا على التبريد والتكييف، ومثلهم على الدش والمحمول، و11 على صيانة الأجهزة المنزلية، فضلا على 60 عاملا من مضاري مشروع قناطر أسيوط.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك من الدكتور أحمد عبدالرسول، وكيل الوزارة مدير المديرية، أشار فيه إلى أن التدريب يتم 5 أيام في الأسبوع من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهرا بشكل منتظم، ومن بين المتدربين خريجي كليات الهندسة والطب البيطري والحقوق والآداب، وسوف تنتهي الدورات في أول سبتمبر 2019.

وأكد أن المديرية تقوم بتوفير كل الدعم للمتدربين في حدود الخطة المتاحة تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين، حيث يتم توفير وسيلة مواصلات ومدربين على أعلى مستوى، فضلا عن تقديم دعم نقدي يومي وزي للمتدرب.

وكشف عبدالرسول أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الموارد المائية لتدريب 60 عاملا من المضارين من مشروع قناطر أسيوط وذلك بتدريبهم على ورش النجارة والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية.