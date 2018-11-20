شكرا لقرائتكم خبر عن محافظا القاهرة والقليوبية يزوران عمدة مراكش بالمغرب على هامش قمة المدن والحكومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بزيارة مقر بلدية مراكش بالمغرب على هامش الزيارة الحالية لوفد مصري رفيع المستوى لحضور فعاليات القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية التي ستعقد تحت عنوان «الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الأفريقية».

وكان في استقبال الوفد المصري محمد العربي بلقايد، عُمدة مراكش وعدد من معاونيه بمبنى بلدية مراكش، وحضر اللقاء أيضا كل من السفير د. محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والسفير محمد خليل، نائب سفير مصر بالمغرب.

أعرب محمد بلقايد، عُمدة مراكش عن سعادته باستقبال الوفد المصري في بلده الثاني، وأكد محافظا القاهرة والقليوبية على الارتباط القوي بين كل من الشعبين المغربي والمصري.

وأعرب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عن تطلعه في المستقبل لإبرام بروتوكول تعاون بين المدينتين خاصة في مجال التنمية المحلية والاهتمام بالمواطن.

وأشار محافظ القليوبية إلى أهمية وجود تعاون بين الجامعات على المستوى الدولي، من حيث تدريب شباب الأطباء وتوفير كيانات طبية تكون بديلا عن العلاج بالخارج نظرا لتكلفته الباهظة، وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الأطباء المتفوقين من مصر والمغرب، الذين هاجروا إلى دول أجنبية، خاصة فرنسا وبعض الدول الأوروبية وأمريكا فيجب العمل على جذبهم للعودة وإفادة بلدهم، وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون هناك مستشفى مصري – مغربي تعمل على تدريب الأطباء الشباب، بالإضافة إلى تعاون في مجال البحث العلمي.

وأشار عُمدة مراكش إلى دور البلديات كالقاطرة التي تجمع حولها كافة المؤسسات، فمثلاً لدى بلدية مراكش إتفاقية شراكة مع إحدى الجامعات.

وأكد عُمدة مراكش إلى أن مصر تُعد دولة كبيرة في أفريقيا، وأشار إلى أن الملك محمد السادس قام بزيارة مجموعة من الدول الأفريقية ومن خلالها أبرم حوالي 30 اتفاقية، وأكد على أن أفريقيا هي قارة الفرص المستقبلية ويجب أن نعمل على أن نكون على مستوى التحديات وعلى مستوى القارات الأخرى.

فيما أشار محافظ القاهرة إلى ضرورة أن يكون الانتقال إلى أفريقيا (أي داخل القارة الواحدة) بدلا من الانتقال إلى دول القارات الأخرى.

وتحدث محافظ القاهرة عن العاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق والكباري ومترو الأنفاق التي يتم إنشاءها في القاهرة حاليا .

وأضاف محافظ القليوبية أن الدولة المصرية نجحت في حل بعض الاختناقات المرورية في بعض المحافظات بعد إقامة مشروعات جديدة في مجال الطرق وتسهيل الحركة المرورية بعد إنشاء الشبكة القومية للطرق الجديدة في مصر، كما تم الإشارة أيضاً إلى مجال الطاقة ومدى تطورها في مصر مؤخرا وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية تُمكن من فتح وتشغيل مصانع وتشجيع الاستثمار.

وأشار محافظ القاهرة في نهاية اللقاء إلى جهود وسعي مصر حاليا في برنامج التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار بناء الإنسان المصري والاهتمام بمجال الصحة.

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ القاهرة درع المحافظة إلى عمدة مراكش وتبادل الوفد المصري والمسؤولين المغاربة الهدايا التذكارية.