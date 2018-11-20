شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبعث تهنئة بالمولد النبوي عبر «فيس بوك» (نص الرسالة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برسالة تهنئة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «بوك». وجاء نص التهنئة كالتالي: «في يوم مولِد مَن حرّر العقول، وأنار القلوب، فكانت حياته تاريخاً حافلاً من الجود والعطاء والتضحية لأجل الذين لم يولدوا بعد.. ليخلّد سيرة قائد عظيم، ونبي محب كريم.. أشرقت الأرض بنور موْلده فجاء رحمةً للعالمين..

كل عامٍ وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.»

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