شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة العامة لمرور القاهرة تعلن 7 تحويلات مرورية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بياناً بشأن عدد من التحويلات المرورية، وجاء نص البيان كالتالي:

‏في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين لذا ‏نحيط علم سيادتكم ‏بأنه ‏ورد اخطار من إدارة المهندسين العسكريين يفيد بوقوف ونش عملاق ‏لرفع مشاية معدنية خاصة بكوبري المشاه. ( القادم من كوبري المشير اتجاه القاهرة الجديدة والقادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور الشهيد ) .

*التحويلات*

اولا: من الساعة 6 صباحا القادم من محور الشهيد اتجاه القاهرة الجديدة.

*على ان تكون التحويلات كالاتي*

1- ‏القادم من ميدان الشهيد لا يسمح له بالصعود اتجاه مطلع كوبري المشير الغربي ويتم الإرشاد اتجاه محمد زكي اتجاه الدائري .

2-‏القادم من الوفاء والأمل لا يسمح له بالدخول اتجاه نفق الوفاء والأمل إتجاه محور NA ويتم الإرشاد إتجاه محور الشهيد .

3- ‏القادم من طريق الواحة لا يسمح لهم بسلوك مطلع كوبري الواحة اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه كوبري الواحة اتجاه مدينة نصر .

4- ‏القادم من طريق الواحة لا يسمح له بالدخول يمينا اتجاه الطريق الدائري المؤدي إلى محور NA يتم الإرشاد اتجاه مطلع كوبري الواحة اتجاه زهراء ‏مدينة مصر .

ثانيا: القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 1 مساء،

*على ان تكون التحويلات كالاتي*

1- ‏القادم من شارع التسعين الجنوبي لا يسمح له بالصعود على كوبري التسعين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه المسطح اتجاه الدائري .

2- ‏القادم من الطريق الدائري لا يسمح له بالدخول يمين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد بمعرفة الادارة العامة للمرور اتجاه الطريق الدائري .

3- ‏القادم من الطريق الدائري من جهة المعادي لا يسمح له بالصعود مطلع كوبري التسعين اتجاه NA ويتم الإرشاد اتجاه الطريق الدائري بمعرفة الادارة العامة للمرور .

*مدة العمل*

‏من الساعة 6صباحا حتى الساعة9 صباحا يوم الثلاثاء 20‏/11‏/2018 م في الاتجاه القادم محور NA اتجاه القاهرة الجديدة ومن الساعة 10صباحا حتى الساعة 1 مساء في الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA ‏يوم الثلاثاء 20‏/11‏/2018 م .

وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهة اَي كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة.. وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة ..