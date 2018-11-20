شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المتحدث باسم الحكومة البريطانية يهنئ المسلمين بالمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ادوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بذكرى المولد النبوى الشريف، بمقطع فيديو من داخل الجامع الأزهر. وقال صامويل، إن هناك أكثر من 3 ملايين مسلم بريطاني، وهم يشكلون جزءا جذريا من النسيج الاجتماعي الذي يتم الاحتفاء به في بريطانيا. ووجه صامويل التهنئة للمسلمين قائلاً: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف".

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