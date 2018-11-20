شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: اتحاد الطلاب شريك أساسى فى الخدمات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الانتخابات الطلابية الأخيرة أفرزت اتحادا طلابيا قويا، مؤكدا أن أعضاء الاتحاد الطلابى على مستوى الجامعة مسئولون بشكل كامل عن زملائهم ونقل أفكار ومقترحات الطلاب للإدارة.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن اتحاد الطلاب يعد شريكا أساسيا فى الخدمات الطلابية التى تقدمها الجامعة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا كبيرا فى الخدمات الطلابية والأنشطة داخل الكليات المختلفة.