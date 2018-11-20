شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل لمتابعة تجهيز «الروضة» لإحياء الذكرى الأولى للحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء جهودها من أجل تجهيز قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد، لإحياء الذكرى الأولى لحادث استهداف مسجد القرية العام الماضى، والذى راح ضحيته عشرات الضحايا والمصابين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والقيادات وكبار المسؤولين.

وأصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توجيهاته إلى العميد إيهاب فرغلى، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، بمتابعة الأعمال التى تمت بالنسبة لرفع كفاءة منازل القرية وتوابعها والإنشاءات الجديدة ومرافق الخدمات وتطويرها، وأن تكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية لتلك الأعمال والمنفذة من قبل جهاز التعمير بوزارة الإسكان والأزهر ووزارة الأوقاف وبعض الوزارات الأخرى والمؤسسات.

وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء من التشطيبات النهائية للمنازل وتسليمها للمواطنين قبل موسم الأمطار والبرودة الشديدة.

وأكد العميد إيهاب فرغلى، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، تواجد فريق كامل فى القرية برئاسة نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد وسكرتير عام مجلس المدينة، حيث يتواجد الفريق طوال 24 ساعة فى القرية، رفقة رئيس القرية وعدد من المشايخ والأهالى، لمتابعة التشطيبات النهائية والمرور على المنازل للتأكد من سلامتها ووضع المواد العازلة لمنع تساقط مياه الأمطار وغيرها، ويتم رفع الأنقاض ومخلفات البناء من شوارع القرية تمهيدا لإعادة فتحها وإعادة تجميلها وتجهيزها لاستقبال المشاركين فى إحياء الذكرى الأولى للحادث يوم الجمعة المقبل.

وأعاد جهاز التعمير تجميل مداخل القرية، مع إنشاء بلدورات لتحديد المسارات والاتجاهات إلى المسجد وداخل القرية وتوابعها.

وقامت فرق صيانة الكهرباء من مهندسين وفنيين بالتأكد من أعمال الكهرباء وإنارة القرية وتوابعها وإحلال وتجديد لبعض الأعمدة المتهالكة.

وتمت إعادة رفع كفاءة المسجد من دهانات داخلية وعمل الترميمات والإصلاحات اللازمة لدورات المياه وأبواب وشبابيك المسجد، علاوة على رفع كفاءة دار المناسبات المجاورة للمسجد وعمل بعض الدهانات وإصلاح دورات المياه الملحقة بها.

وكانت القيادة السياسية وجهت برفع كفاءة منازل القرية وإنشاء عدد آخر من المنازل الجديدة، علاوة على إقامة عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات والمنشآت الخدمية الأخرى، وتمت دعوة عدد من الوزراء والقيادات لحضور صلاة الجمعة المقبل بمسجد «شهداء الروضة» فى الذكرى الأولى للحادث.