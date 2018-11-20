شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حقوق الملكية الفكرية»: نسجل 100 براءة اختراع سنوياً بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر، مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية، المشرف على نقطة اتصال جامعة الإسكندرية مع مكتب براءات الاختراع، إن باحثى الجامعة يسجلون سنوياً ما بين 70 و100 براءة اختراع متخصصة، مشيرا إلى أن هذه النسبة لا تتكافأ مع عدد الباحثين فى الجامعة وطالب بتحفيزهم لزيادة نشرهم العلمى.

وأوضح «نصر» فى تصريحات لـ« إسكندرية اليوم»، أن جامعة الإسكندرية تعد أول جامعة مصرية تمتلك سياسة محددة بشأن حقوق الملكية الفكرية، واصفا قرار مجلس الجامعة بتدريس مادة الانتحال العلمى لطلاب الدراسات العليا بـ«السابقة الممتازة»، كونها تساهم فى تحجيم الظاهرة، وتحدث عن النسب المسموح بها عالميا فى النقل من المراجع وموقف الجامعة من هذه الظاهرة.

وحول مهام ونشاط المكتب، أضاف: «نسجل عبر المكتب جميع أعمال الملكية الفكرية ونقدم الدعم الفنى والقانونى للمخترعين والمتابعة الدورية لطلبات براءات الاختراع حتى الحصول على شهادة براءة الاختراع ونقدم الدعم لأبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ونتولى نشر ثقافة الملكية الفكرية وعمل ندوات تعريفية عن الملكية الفكرية ومجالاتها، وتسجيل أعمال للملكية الفكرية بمختلف المجالات؛ منها حق المؤلف وبرامج الحاسب الآلى ودار الكتب والأصناف النباتية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية».

ولفت نصر إلى أن عدد براءات الاختراع المسجلة سنوياً نسجل لباحثى جامعة الإسكندرية ما بين 70 و100 براءة اختراع سنوياً، فى الكليات والمعاهد، وهذا العدد غير كاف بالنسبة لعدد الباحثين، ولذا يتم تحفيز الباحثين وطلاب الدكتوراه على تسجيل أفكارهم ونقاطهم البحثية، مشيرا إلى أن الجامعة واجهت ظاهرة الانتحال العلمى والسرقات البحثية، وأخذت على عاتقها تفعيل سياسة خاصة للملكية الفكرية بعد اعتمادها فى عام ٢٠١١، وتعتبر أول جامعة مصرية تمتلك سياسة واضحة لحقوق الملكيه الفكرية، فضلا عن أنها تعد الوحيدة فى مصر، التى تتبع إرشادات الأيزو ومنظمة الملكية الفكرية العالمية، ونفذت سياسة للملكية الفكرية بالنسبة لأعضاء هيئة تدريس أو طلاب أو موظفين من حيث الحقوق والواجبات.

وبخصوص النسب المسموح بها عالميا فيما يتعلق بالنقل فى الرسائل العلمية والأبحاث، قال إن هناك نسبة مسموح بها عالمياً فى الأبحاث العلمية وتحددها منظمة الملكية الفكرية العالمية وتتراوح ما بين 10 و25%، ووفق شروط وضوابط محددة، ومن بين اشتراطات ومعايير الاقتباس العلمى أن يكون بغرض النقد والتحليل والاستدلال، والحصول على نص للموافقة عليه أو المقارنة أو «التغليط»، وعندما يكون دون مبرر يعد جريمة، والانتحال ممكن أن يطال بحثا علميا أو كتابا أو أبحاثا أو رسائل ماجستير أو دكتوراه، فضلا عن الجهل بالقواعد الحاكمة للانتحال العلمى التى تجبر الباحثين على ارتكاب جريمة السرقة العلمية دون دراية، ولذلك قررت الجامعة تدريس منهج إجبارى للتوعية.

وعن قرار مجلس الجامعة بتدريس مادة إجبارية لطلاب الدراسات العليا للتوعية بمخاطر الانتحال العلمى، أوضح نصر أن الجامعة تنبهت لخطورة الظاهرة على مستقبل الباحثين والبحث العلمى بشكل عام، واتخذت مبادرة فريدة من نوعها لتوعية الباحثين بخطورة الظاهرة، من خلال إقرار مادة لطلاب الدراسات العليا لتوعيتهم بخطورة الظاهرة ووضعهم على الطريق السليم لتجنب الوقوع فى «الفخ»؛ خاصة وهى الجامعة الوحيدة التى يوجد بها مقر لحقوق الملكية الفكرية، وظيفته نشر ثقافة الملكية الفكرية على مستوى الجامعة وتسهيل إجراءات حماية الملكية ليس فقط لمنتسبى الجامعة وتمتد لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة والمحافظات الأخرى، لا سيما أن 90% من حالات الانتحال العلمى سببها الجهل بالقواعد المنظمة والحاكمة و10% الباقين لديهم دراية بالظاهرة ويتجنبون «الفخ».

وعن الموقف البحثى من المساهمات العالمية، قال إن مصر فى المركز الخامس بين دول منطقة الشرق الأوسط، وتسبقنا إسرائيل وتركيا والسعودية وإيران، وأنه لدينا 1350 باحثا لكل مليون مواطن، مقارنة بـ1900 لكل مليون فى تركيا و6000 لكل مليون فى ألمانيا، وأن ميزانية البحث العلمى زادت بمعدل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 0.75% من إجمالى الناتج الإجمالى للدولة، بعد أن كانت 0.25% خلال السنوات الماضية.

وأضاف نصر: «مساهمات مصر فى البحث العلمى العالمى ممتازة، ولدينا إنتاج بحث جيد وممتاز ووصلنا إلى ترتيب متقدم فى عام 2014 لنحتل المرتبة 37 من بين 229 دولة حول العالم، أى ضمن أعلى 16% من دول العالم فى النشر العلمى بالنسبة للبحث العلمى المتميز المنشور فى مجلات عالمية، فى حين يبلغ متوسط الاستشهادات لكل بحث خلال الفترة من 1996 حتى 2014 نسبة 6.8% يتم الاستشهاد به عالمياً، فضلاً عن إشادة مركز معامل هيرش الأمريكى به، والذى يقيم العلوم والأبحاث والجامعات حول العالم».

وتابع: «مصر تحتل المرتبة 17 من بين 187 دولة حول العالم فى تخصصات مميزة؛ خاصة العلوم الصيدلانية وليست كل الدول متخصصة فى هذا النوع من الأبحاث ما يعنى أننا ضمن أفضل 9% من دول العالم، وتعد أعلى التخصصات، يليها أبحاث تتعلق بالطب البيطرى ومصر تحتل المرتبة رقم 20 من بين 161 دولة حول العالم، ما يعنى أننا فى أعلى 12% على مستوى العالم ثم العلوم الكيميائية ومصر ضمن أعلى 14% من دول العالم؛ ثم علوم المواد وعلوم الأسنان، أما فى منطقة الشرق الاوسط، تاتى تركيا رقم واحد ثم إيران ثم إسرائيل ثم السعودية ثم مصر، طبقاً لتصنيف عام 2014، فيما كانت مصر تسبق السعودية قبل عام 2014 ثم الإمارات والأردن والكويت».