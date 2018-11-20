شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ يصارع الأمواج.. وانتشال 2% فقط من تراث مصر الغارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور إبراهيم درويش، أول غاطس فى مصر، مؤسس إدارة الآثار الغارقة فى الإسكندرية، عن وجود نحو 35 مدينة أثرية غارقة تحت مياه البحر الأبيض المتوسط بطول الساحل الشمالى من غرب الإسكندرية وحتى مدينة مرسى مطروح ترجع إلى العصرين اليونانى والرومانى، إلا أنها تصارع الأمواج بعد الكشف عنها قبل 2043 عاماً.

وأوضح «درويش»- فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»- أن المؤرخ والجغرافى اليونانى سترابو الذى يطلق عليه العرب اسم اسطرابون، ذكر فى خريطته عام 25 قبل الميلاد أن هناك 35 مدينة أثرية غارقة تحت مياه البحر لها شهرة تجارية، خاصة المدن التى كانت أمام إقليم مريوط فى برج العرب.

وأشار إلى أن هذا التاريخ والتراث المصرى القديم اختفى تحت المياه غارقا نتيجة الزلازل التى مرت بها مصر، خاصة فى القرون الرابع والثامن والـ13، داعياً إلى ضرورة التعاون مع جامعة الإسكندرية، خاصة أنها الجامعة المصرية الوحيدة التى لديها قسم متخصص للآثار البحرية الغارقة فى كلية الآداب.

وأوضح أن ما تم انتشاله من الآثار الغارقة خلال السنوات الماضية لا يتعدى 2% من التراث الغارق فى سواحل مصر، وذلك يرجع لعدة أسباب بينها الظروف الموجودة حاليا وضعف الإمكانيات المادية وتقليص عدد البعثات الأجنبية إلى بعثة واحدة تابعة للمعهد الأوروبى بعد أن كانت 5 بعثات إلا أنها جميعا توقفت بسبب مشاكل مادية أو نتيجة كبر سن رؤسائها.

ودعا «درويش» إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تنشيط إدارة الآثار الغارقة فى الإسكندرية ومدها بكوادر شبابية بدلاً من القيادات الموجودة حالياً لضخ دماء جديدة بأفكار متطورة، وكذا مدها بالمعدات وتسهيل الإجراءات الادارية للبعثات وتشجيع البعثات الأجنبية للمجىء إلى مصر للتنقيب بسواحل مصر الغربية والشرقية.

وأرجع السبب وراء عدم انتشال المدن الغارقة إلى قلة الإمكانيات والتقنيات الخاصة بأعمال الغطس تحت المياه، بالإضافة إلى أن أجهزة الغطس لم تتطور بالشكل الذى عليه الآن حيث كانت تعتمد على الصيادين آنذاك، مشيراً إلى أنه عندما ظهرت مصادر التلوث فى البحر تسببت فى انعدام الرؤية فى المناطق الموجود بها المدن الغارقة، مما اضطر الغطاسون إلى الاعتماد على الأجهزة الحديثة فى انتشال وتحديد الآثار الغارقة مثل أجهزة السونار والـ«gbs» وهى أجهزة غالية الثمن، نظراً لارتفاع التقنية المستخدمة فيها للكشف عن الآثار الغارقة، فضلاً عن أن معدات الغطس لم تتطور خلال العشرين سنة الأخيرة نظراً لمحدودية الإمكانيات.