شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون إصدار قانون تنظيم الفتوى لمواجهة الفتاوى الشاذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" بإستطلاع أراء قرائه حول المطالبة بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى لمواجهة الفتاوى الشاذة فى سؤال بعنوان: هل تؤيد المطالبة بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى لمواجهة الفتاوى الشاذة ؟ وجاءت النتيجة كالتالى غالبية القراء أعلنوا تأييدهم للمطالبة بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى لمواجهة الفتاوى الشاذة حيث أجاب 89% من المشاركين بنعم بينما رفض 9% من المشاركين حيث أجابوا بلا بينما أجاب 2% فقط بلا أعرف

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