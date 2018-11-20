شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بالقاهرة مهنئة الشعب المصرى بالمولد النبوى: كل عام وأنتم بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على توجيه التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، والذى يوافق الاحتفال به اليوم الثلاثاء.

السفارة الأمريكية بالقاهرة ومن خلال الحساب الرسمى للسفارة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعثت السفارة برسالة التهنئة، والتى جاء فيها: " كل عام وأنتم بخير من السفارة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة المولد النبوى الشريف!".

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