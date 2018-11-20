شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة زايد يسند إدارة محطات المياه والصرف لـ" المقاولون العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، انه تم استلام محطات المياه والصرف بالمدينة من شركة مياه الجيزة، وذلك تنفيذا لقرار

رئيس الوزراء بنقل المنظومة لأجهزة المدن.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم، لـ" اليوم السابع" أنه تم اختيار شركة المقاولون العرب لتقوم بمهمة إدارة وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف بالمدينة.

من ناحية أخرى، أكد أنه جارى العمل فى تطوير وصلة دهشور، لافتا الى ان عملية التطوير ستتضمن تنفيذ مولات تجارية وجراج ولاند سكيب بمستوى عالي، وذلك لخدمة وتحسين المظهر الحمادى للمدينة.