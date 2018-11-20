شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق الأهلى لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل، بعثة فريق النادى الأهلى وذلك استعدادا للسفر إلى الإمارات لمواجهة الوصل مساء بعد غد، الخميس، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب. يترأس البعثة الحمراء خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى، ويتدرب الفريق فى الإمارات مرتين قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة والصعود لدور الثمانية فى البطولة العربية بعد التعادل فى لقاء الذهاب ببرج العرب 2/2 من أجل مصالحة جماهير الأهلى.

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