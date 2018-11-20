شكرا لقرائتكم خبر عن صور..جولة السيدة إنتصار السيسى لمنطقة ريادة الأعمال Startup Vein خلال منتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال منتدى شباب العالم والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة مابين 3 إلى 6 نوفمبر الجارى، زارت السيدة إنتصار السيسى منطقة ريادة الأعمال "Startup Vein"، والتى تواجد بها العديد من النماذج الملهمة والناجحة . ونشرت السيدة إنتصار السيسى مجموعة من الصورة لهذه الزيارة من خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة "سعدت بالمرور على منطقة ريادة الأعمال "Startup Vein" خلال منتدى شباب العالم ورؤية تلك النماذج الشبابية الناجحة والملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات المصرية الناشئة"

أثناء الزيارة

السيدة إنتصار السيسى تستمع لأحد المشاركين

السيدة إنتصار السيسى تستمع لإحدى المشاركات فى المنتدى

السيدة إنتصار السيسى مع أحد المشاركين فى منتدى الشباب

إنتصار السيسى مع الوزيرة غادة والى

جانب من جولة السيدة إنتصار السيسي فى المنتدى وتابعت السيدة إنتصار السيسى "أرجو أن تكون تلك الساحة هي بداية انطلاق لمبادرات وشراكات ناجحة بين الشركات والشباب والمستثمرين في مصر والعالم .. كما مررت على متحف الأعمدة السبع، والذي استعرض ملامح الشخصية المصرية بأسلوب عرض شيّق وجذّاب"

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