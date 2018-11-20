شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريرى»: 3.7 مليون جنيه لصيانة مدرسة محرم بك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هيثم الحريرى إنه تمت الموافقة على طلبه بعمل صيانة شاملة لمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، وتوفير اعتماد مالى قدره ٣.٧١٥ مليون جنيه للصيانة الشاملة.

وأضاف «الحريرى» أن المدرسة بها مبنى مغلق منذ سنوات.

وأوضح أن المبنى الرئيسى فى حالة سيئة جداً ومهدد بالانهيار فى أى وقت، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتهاء أعمال الصيانة للمدرسة قبل نهاية التيرم الاول.

ولفت إلى موافقة وزير الأوقاف على فرش 10 مساجد بناء على طلب تقدم به فى مجلس النواب.

وأوضح أن المساجد التى تمت الموافقة على فرشها هى: «أولاد الشيخ الجديد بمحرم بك، النصر بابيس، الرحمن بالهوارية، النور بمحطة مصر، قرية 8/10 بابيس، الحاج عبدالرحيم بالحضرة الجديدة، ودار السلام بغربال، والرحمن بقرية 8/6 أبيس، والأوقاف بنادى الصيد، وقرية 7/2 بابيس 7».