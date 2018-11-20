شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن أيمن نور يتبع جهة أخرى غير قطر و يبدو أنه يستقوى بها على الإخوان وقطر خلال الفترة الحالية، لذلك يقوم بطرد المزيد من العاملين.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أيمن نور هو شخص عميل للمخابرات الأمريكية ومما يؤكد هذا الكلام هو غضب الأتراك منه لما علموا بمقابلته لعناصر من المخابرات الامريكية دون إعلام الأتراك، لافتا إلى أن العلاقة بين أيمن نور والاستخبارات الأمريكية هى ما دفعته إلى إظهار تقربه من إسرائيل، كى يرضى مموليه من الأمريكان، والذين يتواصلون معه فى الخارج ويدعمونه.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن أيمن نور يستقوى بتلك العلاقة وبالتالى يزيد من قمعه لشباب الإخوان فى الخارج، ويطرد العشرات منهم من القناة دون أن تستطيع الجماعة أن توجه له أى نقد.

وكان أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، كشف فضائح جديدة بشأن السياسة التى يتبعها أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، داخل القناة، حيث قال خالد إسماعيل أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن أيمن نور أقدم على وقف برنامج بالقناة الإخوانية لأنه تضمن هجومًا على إسرائيل من قبل مقدم البرنامج، وهو القرار الذى أثار جدلاً واسعًا داخل القناة الإخوانية.