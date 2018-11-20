شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."الأعلى للطرق الصوفية" يحتفل بالمولد النبوى بموكب لمسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية ،اليوم الثلاثاء احتفالها بالمولد النبوى الشريف، ويتضمن برنامج الاحتفال انطلاق موكب صوفى من مسجد سيدى صالح الجعفرى عقب صلاة العصر وينتهى بميدان سيدنا الحسين. كما يتم تنظيم حفل دينى كبير عقب صلاة العشاء مباشرة داخل مسجد سيدنا الحسين بحضور نخبة كبيرة ومميزة من ممثلى مؤسسات الدولة وسفراء الدول العربية وعلماء الدين بالإضافة الى مشايخ الطرق الصوفية ومحبى التصوف.

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