شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لرافضى نتيجة انتخابات الوفد غداً واجتماع الهيئة العليا الجديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من القيادات الوفدية التى خسرت فى انتخابات الهيئة العليا التى أقيمت قبل أسبوعين عن عقد مؤتمر صحفى، غدا، بمقر المكتب الخاص بالمهندس ياسر قورة مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، لإعلان موقفهم بعد تقديمهم تظلما ضد نتيجة الانتخابات مطالبين ببطلانها وإعادتها بسبب خطأ فى حساب الأصوات الصحيحة والأصوات التى حصل عليها المرشحون.

ومن أبرز القيادات المشاركة فى رفض نتيجة انتخابات الهيئة العليا ياسر قورة، وأيمن عبدالعال، وحاتم الأعصر، وطلعت السويدى، وعلاء غراب، وفتحى مرسى، واللواء محمد الحسينى، ومحمد السنباطى، ومحمود خلف، وشريف حمودة، واللواء محمد إبراهيم، واللواء أمين راضى وهم أعضاء بالهيئة العليا إلى جانب محمد الشريف ومحمد شردى من قيادات الحزب.

وقال ياسر قورة، إن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، رفض قبل يومين استلام طلب التظلم بشكل ودى فى مكتبه بالوفد وطالبهم بتقديمه فى المحكمة، ورفض البيان الذى أصدره أبوشقة واتهم فيه البعض بعمل مؤامرة على الحزب، قائلا: «ليس كل اعتراض داخل الحزب يصنف بالمؤامرة كل ما هناك أن الوفد لديه لائحة وقانون وحقوق طالبنا بها والقانون أعطانا الحق فى التظلم».

وأكد قورة أن المعترضين لديهم من الأدلة والمستندات ما يؤكد بطلان الانتخابات.

فى سياق متصل قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة دعوة الهيئة العليا لحزب الوفد المنتخبة فى 9 نوفمبر 2018 لاجتماع، اليوم، الثالثة عصراً بمقر الحزب الرئيسى بمقر حزب الوفد.

وذكر فى بيان، أمس، أن الاجتماع سيتضمن انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى للحزب وعرض الأسماء التى اختارها رئيس الحزب للانضمام للهيئة العليا وعددهم 10 وأبرزهم الدكتور مصطفى الفقى، مشيراً إلى أن هناك محاولات لتشويه انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد من بعض الذين لم يوفقوا فيها، مؤكداً أنها تمت تحت إشراف كامل للمجلس القومى لحقوق الانسان واتسمت بالشفافية والنزاهة والحيدة الكاملة، منذ بدء الاقتراع مروراً بالفرز وصولا إلى حصر وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية.