شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. هانى شاكر يغنى على مسرح جامعة القاهرة والحضور مجانى للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تنظيم حفلا مجانيا لكل الطلاب يحيه الفنان الكبير هانى شاكر، غدا الأربعاء على مسرح الجامعة؛ وذلك مكافأة لهم بعد انتهاء امتحانات الميد تيرم.

وأكد الخشت، أن الحفل يأتى فى إطار الموسم الثقافى الفنى للجامعة، موضحا أن الموسم الثقافى للجامعة يتضمن مفاجآت عديدة للطلاب خلال الفترة المقبل.