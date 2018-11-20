شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط والأوقاف» تدرسان تخصيص «وقف خيرى» للتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عرض برنامجه لتطوير التعليم أمام اجتماع اللجنة، مساء أمس الأول، وإن جميع النواب، حتى المعارضين منهم، أشادوا به، بعد جلسة مغلقة مُنعت من حضورها كل وسائل الإعلام.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوزير شدد على مجانية التعليم طبقا للدستور، وأنه لا يجوز لأحد الاقتراب منها، وأوضح أن الدولة تنفق من ميزانيتها بالكامل على التعليم، نافيا حصول الوزارة على قروض من الداخل أو الخارج لتنفيذ برنامجه فى تطوير التعليم، كما أشار الوزير إلى أن وزارتى «التخطيط» و«الأوقاف» تعملان حاليا على تخصيص وقف للإنفاق على حركة التعليم، وأن الحكومة تسعى حاليا لتخصيص هذا الوقف وإعداد تعديلات فى قانون الوقف الخيرى لتسهيل تنفيذ برنامج تطوير التعليم.

من جهة أخرى، أعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن حزنه بسبب تردى أوضاع اللغة العربية ولغة الحوار فى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعى، وقال فى تدوينة على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، تحت عنوان «صورتان من الماضى والحاضر ونظرة إلى المستقبل»: «تربيت صغيراً على قراءة المقالات الرصينة لقاماتٍ كبيرة فى الصحف القومية والمجلات، تذكرت هذا وأنا أقرأ ما نكتبه فى صحفنا اليوم، وتأملت فى ضياع لغة الحوار واستبدالها بالصراخ والسب ليل نهار على مواقع التواصل الاجتماعى، وتأملت أيضاً تردى اللغة العربية فيما نقول وفيما نكتب».

فى سياق متصل، أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسميا عن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى بالنظام الورقى وليس الإلكترونى، لحين وصول باقى الكميات المطلوبة من التابلت،وتوزيعه على الطلاب والمدارس عقب انتهاء تجهيز البنية التكنولوجية المطلوبة، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات نهاية شهر ديسمبر المقبل.