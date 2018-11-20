شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وافد مصري وإصابة 11 في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى وافد مصري في الكويت مصرعه وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم على طريق الملك فهد بين مركبة رباعية وأتوبيس لنقل العمال تابع لإحدى شركات قطاع النفط، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

تلقت غرفة العمليات بلاغا، الثلاثاء، بوقوع اصطدام على طريق الملك فهد بالقرب من جسر الأحمدي، حيث اصطدمت مركبة رباعية بباص ينقل عمالا، وأسفر الحادث عن إصابة 12 وافدا جميعهم من الجنسية المصرية وتم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى العدان متأثرين بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات باستثناء حالة واحدة وصفت بالخطيرة ولفظ صاحبها أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق.

وتوجه إلى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن بالإضافة إلى 11 سيارة إسعاف لنقل المصابين.