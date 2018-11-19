شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع وفد جامعة لندن ساوث بانك البريطانية إنشاء فرع بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، الدكتور بول إيفى نائب رئيس جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، والدكتور ستيوارت بنمان مسئول العلاقات الخارجية بالجامعة، وفريد خميس رئس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، بمبنى الطلاب الوافدين بمقر الوزارة بحى السفارات بمدينة نصر.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان إجراءات إنشاء فرع لجامعة لندن ساوث بانك بمصر، حيث أكد الوزير على اهتمام مصر بزيادة إتاحة التعليم الجامعى الدولى فى مصر ودعم التعاون العلمي بين الجامعات البريطانية ونظيراتها المصرية، مستعرضا التسهيلات التى وفرتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لجذب أفرع للجامعات الأجنبية المتميزة فى مصر.

وأضاف الدكتور عبد الغفار أن مصر تستهدف استعادة مكانتها كمركز للتعليم العالى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين بما يسهم فى زيادة الدخل القومى وذلك من خلال جذب استثمارات أجنبية فى قطاع التعليم العالى وإنشاء أفرع لجامعات عالمية فى مصر سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها بما يمثل إضافة قوية لمنظومتنا التعليمية لينعكس على مستوى الخريجين ويؤهلهم للمنافسة عالميا.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس جامعة لندن ساوث بانك بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التعاون المصرى البريطانى فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة.

وأشار فريد خميس إلى اهتمام القيادة السياسية بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر خاصة فى إطار العلاقات المثمرة التى تربط بين مصر ودول العالم.

حضر الاجتماع د. ليزلى كروسفورد نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والسيدة/ شارون بيج المسجل بالجامعة البريطانية في مصر، ود. رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

جدير بالذكر أن جامعة لندن ساوث بانك من أهم وأفضل الجامعات البريطانية، وأنشئت عام ١٨٩٢، وتشمل عدد من التخصصات منها الحاسبات، والأعمال، والهندسة، وبيئات البناء والإنشاءات