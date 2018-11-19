أخبار مصر | سامح عاشور: التعليم المفتوح خطر على المحاماة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: التعليم المفتوح خطر على المحاماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الفن تناول كثير من الشخصيات المجتمعية خاصة في الفترة الأخيرة بشكل جارح، سواء المحامي أو القاضي أو ضابط الشرطة وغيرهم.

وأضاف "عاشور" أن تحقير أي الوظيفة ليس من مصلحة أحد، ولا يصح تسخيف قيمتها، ولكن انتقاد سلوك معين.

وفي سياق أخر، قال: "النقابة تصدت للتعليم المفتوح نظرا لخطره على مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى، لأن خريجي تلك الكليات بلا كفاءة علمية، وبناء على موقفنا شكل المجلس الأعلى للجماعات لجنة كنت عضوا بها لدراسة الوضع، وانتهت بتوصية بعدم استمرار نظام التعليم المفتوح، وأن المجتمع ليس في جادة له".

