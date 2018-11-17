أخبار مصر | عاجل.. طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد محيط منفذ 35 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة لوصول، جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني، المقرر وصوله بعد قليل، قادما من لندن ليوراي الثري إلى مثواه الأخير.

وشهد منفذ 35 بقرية البضائع وصول قيادات المطار كما وصلت سيارة الاسعاف التى من المقرر أن تنقل جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

ويصل جثمان العميد ساطع النعماني، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من لندن رقم 780، بعد انتهاء كافة الإجراءات من قبل السلطات في لندن بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.

رحل العميد ساطع النعماني، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضى، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعماني يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور في حالته إلى أنه توفي فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العميد ساطع النعمانى كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، كان قد أصيب فى أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتمعلاجة بعدة دول وعاد لعملة من جديد.