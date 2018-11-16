شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البابا تواضروس يستقبل مبعوث بطريرك موسكو بالمقر البابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الجمعة، المطران إيلاريون مبعوث غبطة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا والوفد المرافق له. وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح له، إن البابا تواضروس الثانى رحب بالمطران إيلاريون والوفد المرافق له، معربا عن مدى وقوة روابط المحبة التى تربط بين الكنيستين، وفى ختام اللقاء قدم لهم مجموعة من الهدايا التذكارية.















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