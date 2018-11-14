شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن تحديد مسار خط السكة الحديد بين مصر والسودان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل للسكة الحديد والأنفاق، إن اللجنة الفنية المصرية السودانية انتهت من التوصيات المبدئية لمسار السكة الحديد بين البلدين، بحيث يبدأ من مدينة أبوحمد شرق السودان، حتى الحدود المصرية، ومن مدينة أسوان حتى الحدود مع السودان بطول ٢٦٩ كيلو مترا، ومن مدينة أبوحمد السودانية، التي تبعد عن الحدود بمسافة ٣٤٠ كيلو مترا حتى حدود مصر، مع مد السكة الحديد.

واضاف في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن مشروع السكة الحديد هو رابع مشروع ربط بين الدولتين، وأن الوزارة نفذت خلال السنوات الأربع الماضية أقوى شبكة برية بين البلدين وافتتحت مينائين بريين هما قسطل وارجين، بالإضافة إلى محور الربط النهري من خلال هيئة وادي النيل للملاحه النهرية، وأن هذه المشروعات الثلاثة ساهمت في زيادة حركة نقل البضائع والركاب في السنوات الأخيرة.

وكشف «شعت»، أن الوزارة تدرس أن خط السكة الحديد سيكون سريع ويعتمد على الجر الكهربائي، وذلك لسرعة نقل التجارة والركاب بين البلدين.

وقال نائب وزير النقل أن مصر شاركت الأسبوع الماضي في مؤتمر عن السكة الحديد في أفريقيا الذي استضافته تونس، وتم التباحث مع الدول الأفريقية على إعادة تفعيل اتحاد السكك الحديدية الأفريقية وتنمية القارة السمراء .

وأضاف أن مصر عرضت خلال المؤتمر مشروع التطوير الشامل الذي تقوم في السكة الحديد وأيضا البدء في مشروع إنشاء شبكة جديدة بطول ٢٠٠٠كيلو متر تعتمد على الجر الكهربائي.

وأضاف أن مصر بخبراتها الطويلة تستطيع تقديم الدعم الفني للدول الأفريقية خاصة وأن مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي في دورته المقبلة.

وكشف «شعت»، أن وزارة النقل تقوم بمشروع لتصنيع 800 عربة بضائع جديدة (المرحلة الأولى 140 عربة) بهدف زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية، خاصة وأن الوزارة تعتزم الوصول بمعدلات نقل البضائع إلى 25 مليون طن خلال عام 2022.

ويهدف المشروع لمواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد لأول مرة على عربات مخصصة لنقل الحاويات، تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية.