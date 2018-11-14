شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..وزير النقل يضع حجر أساس كوبري الشرقاوية بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يضع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، غدا الخميس، حجر الأساس لإنشاء كوبري الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، يرافقه الدكتور علاء مرزوق محافظة القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وقال مصدر بالمحافظة، أن الكوبري يبلغ طوله 2 كم اتجاهين يبدأ من الطريق الزراعى ليعبر السكة الحديد ومنزله حوض العمدة شرق السكة الحديد بتكلفة 170 مليون جنيه.