شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومية لمكافحة السكر»: مصر بها انتشار وبائي للمرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية لمكافحة مرض السكر، إن «الأمراض غير المعدية أصبحت السبب الرئيسي للوفاة مثل السكر والسمنة والضغط»، مشيرًا إلى أن «نسبة مرض السكر في المنطقة العربية كبيرة جدًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «لدينا في مصر انتشار وبائي لمرض السكر بحسب منظمة الصحة العالمية»، موضحًا أن «الوقاية من السكر هدف رئيسي وأساسي، وهناك الأشخاص الذين لديهم استعداد للسكر هم السمان والمدخنين ومرضى الضغط، والأشخاص الذين كريستول في الدم، والذين لديهم أب أو أم لديهم مرض السكر».

وتابع أن «السكر أسرع مرض بالعالم يمكن تشخيصه، ويجب على المدخنين التوقف عن التدخين، وممارسة الرياضة، بطريقة بسيطة، والرياضة والطعام الصحي السبيل للوقاية من مرض السكر»، مضيفًا أن «الكل يفتي في مرض السكر بمصر، ومريض السكر غير محروم من أي أكل، ولكن عليه الترشيد، والسكر أصبح ثالث سبب للوفاة بعد مرض القلب والسرطان».