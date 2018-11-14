أخبار مصر | "الهضيبي": صفاء الهاشمي تعاني مشكلات نفسية.. ولا تمثل إلا نفسها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهضيبي": صفاء الهاشمي تعاني مشكلات نفسية.. ولا تمثل إلا نفسها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي المُتحدث الرسمي لحزب الوفد، عن رفض وإدانة أعضاء حزب الوفد بكافة هيئاته وتشكيلاته برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة لتصريحات صفاء الهاشمي عضوة مجلس الأمة الكويتي حول مصر، قائلا: "نرفضها جملة وتفصيلا، فهي لا تمثل إلا نفسها، كما أنه من المعروف عنها أنها تحب الشو الإعلامي والظهور والخروج عن المألوف للفت الأنظار".

وأضاف "الهضيبي"، أن حزب الوفد يقدر الشعب الكويتي وحكومته كما أن العلاقات بين البلدين متأصلة وراسخة، وحقيقة الأمر أن ما قالته الهاشم لا يعبر عن أشقائنا في الكويت مُطلقًا، كما أنه من الواضح أنها تعاني من مشكلات نفسية تدفعها لإثارة المشكلات مع زملائها النواب الكويتيين باستمرار.

وأوضح المُتحدث الرسمي للوفد، أن صفاء الهاشمي لم تحترم نفسها أو منصبها فيما قالته عن الوزيرة نبيلة مكرم، التي تدافع عن كرامة المصريين في الخارج كونه أمر طبيعي ووفق اختصاصاتها، أما ما قالته صفاء الهاشمي فلا يمكن أن يخرج من شخص عاقل مطلقًا.

