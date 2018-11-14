أخبار مصر | "أبو الخير": المتحف الكبير سيحوي 100 ألف قطعة أثرية.. وباقٍ من الزمن 7000 قطعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو الخير": المتحف الكبير سيحوي 100 ألف قطعة أثرية.. وباقٍ من الزمن 7000 قطعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أسامة أبو الخير، مدير عام الترميم في مشروع المتحف المصري الكبير، إن إدارة النقل بالمتحف المصري الكبير نجحت في نقل كل المقرر من قطع أثرية للمتحف والمتبقي فقط 7000 قطعة أثرية سيتم الانتهاء من نقلها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وعن عملية اختيار القطع الأثرية للمتحف الكبير، قال "أبو الخير"، في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، إن هناك لجنة تشكلت عام 2006 لاختيار 100 ألف قطعة أثرية لوضعها في المتحف، وبالفعل قد أتمت هذه اللجنة عملها.

وأضاف، أنه تم تحديد هذه القطع واختيارها منذ هذا الوقت، ويوجد بيانات بهذا، ثم بعد ثورة يناير اعترضت بعض المناطق الأثرية والمتاحف على اختيارات اللجنة المشكلة عام 2006، على أساس أن هناك قطع رئيسية يحتاجها الموقع الأثري أو المتحف، ولا يستغني عنها، ومن الخطأ نقلها للمتحف الكبير.

وتابع مدير عام الترميم في مشروع المتحف المصري الكبير: "وعليه قامت اللجنة من بعد عام 2011 بتعديلات عدة لاستيفاء احتياجات المتحف الكبير، واستكمال القطع الـ100 ألف، وفي نفس الوقت تلبية احتياجات المتاحف والمواقع الأثرية بترك القطع الأثرية الرئيسية التي لا غنى عنها لديها".

جاء ذلك خلال حوار "الخليج 365"، مع الدكتور أسامة أبو الخير مدير عام معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير.