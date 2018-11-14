أخبار مصر | اليوم.. "سعفان" يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "سعفان" يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء ، بإحدى الفنادق الكبري بالقاهرة، مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات واجتماعات الأمانة العامة، بمشاركة 14 دولة، برئاسة الكيميائي عماد حمدي الأمين العام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية في ضوء التحديات التي تواجهها واقرار خطة نشاط الأمانة العامة التي تستهدف تنمية مهارات العاملين في هذه الصناعات الاستراتيجية، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية لخدمة الاقتصاد العربي، وسوف يتم خلال المؤتمر تأبين المرحوم فهد المطوع رئيس المجلس التنفيذي السابق، والمرحومة شفيقة التليلي نائبة رئيس لجنة المرأة العاملة بالاتحاد، وتكريم عدد من رواده القدامى.

ويأتي ذلك بحضور المؤتمر جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي، إن المؤتمر سيشهد توقيع بروتوكول للتعاون بين الاتحاد العربي واتحاد نقابات عمال البانيا وبحضور السفير الألباني بمصر، كما يتم خلال اجتماعات الأمانة العامة قبول عضوية نقابة البترول بالبحرين، واتحاد عمال النفط والغاز فى ليبيا في الاتحاد العربي، لدعوتهما لحضور المجلس القادم، وعرض الموقف المالي حتى نهاية يونيه 2018، وبحث الموقف القانوني الخاص بقضية مصر للبترول، ومحضر حيازة "المعهد"، ومناقشة الموقف التثقيفي للاتحاد العربي، واستعراض نشاط وخطة عمل أمانتي المرأة، والشباب.

وأضاف "حمدي"، أن سيتم خلال المؤتمر طرح مذكرة حول التوسع في النشاط الدولي للمجالات العمالية والاقتصادية، وأخرى بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد المجلس التنفيذي القادم، وعرض الترشيح لرئاسة المجلس التنفيذي للاتحاد.

