أخبار مصر | وزيرة البيئة في اجتماع شق رفيع المستوى: الاستثمار في التنوع البيولوجي ضروري من أجل الانسان والكوكب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة في اجتماع شق رفيع المستوى: الاستثمار في التنوع البيولوجي ضروري من أجل الانسان والكوكب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، اجتماع الشق رفيع المستوى بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد فودة محافظ جنوب سينا، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي كريستيانا بالمر وسيم كيسلر وزير البيئة الاستوني ورئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ورحبت وزيرة البيئة الدكتورة "ياسمين فؤاد" في مستهل كلمتها الافتتاحية بوزراء التخطيط والمالية المصريين، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمشاركتهم في فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي.

واشارت فؤاد الي اهتمام مصر بدمج التنوع البيولوجي في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين وغيرهم.

ولفتت في كلمتها الافتتاحية اليوم إلي أن الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل بقاء الانسان والكوكب، وأردفت: "ليس لدينا خيار أخر لاننا لانمتلك غير كوكب واحد".

وتابعت في كلمتها موجهة الشكر للأفارقة الذين يواصلون دعم مصر في ريادة القارة وقيادة ادارة تنوعها البيولوجي لافتة الي عظيم تقدير مصر للقارة والعمل علي حماية مقدراتها كواحدة ضمن دولها.

وأنهت "فؤاد" كلمتها بالشكر الجزيل للرئيس السيسي لقيادته الرشيدة وغير المسبوقة من رئيس عربي أو إفريقي يقوم بالحرص الدائم علي دمج البيئة ضمن اجندة مصر الوطنية للتنمية.

