أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: انتهينا من أضخم مشروع صرف صحي في قنا بتكلفة 280 مليون جنبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: انتهينا من أضخم مشروع صرف صحي في قنا بتكلفة 280 مليون جنبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مشروعي قفط ونقادة ينفذان بتكلفة إجمالية 332 مليون جنيه، ويخدمان حوالي 60 ألف مواطن في المرحلة الأولي، ومن المتوقع أن يتم ربط باقي القرى التابعة للمركزين في المراحل التالية على محطات المعالجة التي يجري إنشائها ليصل عدد المستفيدن فيما بعد إلى أكثر من 400 ألف مواطن.

وأوضح اللواء "شعراوى" أن الأسبوع الحالي شهد الانتهاء من ترسية أضخم مشروع صرف صحي يجري تنفيذه في محافظة قنا بتكلفة 280 مليون جنيه، والمتمثل في محطة معالجة تخدم 7 قري بشمال قنا يستفيد منها بشكل مباشر 120 الف مواطن، حيث سيتم ربط حوالي 40 ألف مواطن على محطة المعالجة خلال المرحلة الأولى، ثم يتوالي ربط باقي القري في المرحلة الثانية.

