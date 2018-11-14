مصر | حبس المتهمين بسرقة نصف مليون جنيه من سائق سوبر ماركت بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهمين بسرقة نصف مليون جنيه من سائق سوبر ماركت بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس مرتكبي واقعة سرقة أكثر من نصف مليون جنيه من سائق بسوبر ماركت بالإكراه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، الحالة الأمنية بشارع عباس العقاد دائرة القسم، حيث تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص، وبإستبيان الأمر، تم التقابل مع "رمضان.س.م" 61 سنة، سائق بإحدى المحال التجارية، ومقيم بدائرة القسم، قائد السيارة رقم أ ط ج 6721 "ملك الشركة محل عمله"، مصاب بكدمة بالقدم اليمنى، وقرر بأنه عقب قيامه بتحصيل مبلغ مالي قدره 522،489 ألف جنيه من سلسلة المحلات عمله، تمهيدًا لتوريدها لأحد البنوك، وفور وصوله لمحل الواقعة، فوجئ بثلاثة أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية يستقلون سيارة لم يتمكن من تحديد ماركتها أو التقاط أرقامها، ترجل منها شخصان، واستوليا منه على المبلغ المالي المشار إليه كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض، فاستغاث بالمارة إلا أنهم تمكنوا من الهرب.

وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب الجناه ومطاردتهم، حتى تمكنت من ضبط أحدهم، ويدعى "محمد.ع.أ" 27 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "سرقة بالإكراه" وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم بأقوال المجني عليه أيدها، واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين كلً من "محمد.أ.ح" 24 سنة حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، و"وائل.م.إ" 32 سنه مقيم بمدينة العبور بالقليوبية، موظف سابق بسلسلة المحلات عمل المجني عليه وتم فصله منذ عام 2015م.

وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمل المتهم الثالث "وائل " بسلسلة المحلات عمل المجني عليه، وعلمه بطبيعة عمله، فخططوا لرتكاب الواقعة، وتتبعوا خط سيره، وتمكنوا من ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه والهاربان بإرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين الهيربان بمأموريتين، أسفرت الأولى عن ضبط "محمد.أ.ح"، وبصحبته "كريم.ر.م" 26 سنة عاطل، وبمواجهة الثاني بالمعلومات والتحريات واعتراف المتهم الأول وأقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم المضبوط بصحبته والمتهم الهارب، باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وبمواجهة "كريم.ر.م" بأقوال سالف الذكر، كما تمكنت المأمورية الأخرى من ضبط "وائل.م.إ " بالمنطقة محل سكنه بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أقر بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.