شكرا لقرائتكم خبر عن «الغول»: 1.711 مليار جنيه قيمة التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية منذ 2011 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن عدد الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج ازداد إلى الضعف بعد 2011.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على «صدى البلد»، أن عدد الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج قبل 2011 كان 30 ألف جمعية ليرتفع العدد حاليا إلى 48 ألف جمعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجمعيات الأهلية كانت تتحايل على القانون من خلال إنشاء جمعية باسم ما ويتم إنشاء شركة أيضا بنفس الاسم على أن تتلقى تلك الشركة الأموال من الخارج وتقوم بإنفاق جزء منها على الجمعية وتكون باقي الأموال بدون رقابة.

وأكد النائب محمد الغول، أن قيمة التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية منذ عام 2011 نحو 1.711 مليار جنيه مصري، وكشفت السفيرة الأمريكية السابقة في مصر آن باترسون دعم 35 جمعية أهلية بقيمة 40 مليون دولار.