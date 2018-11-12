شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد أحمد صبري على مدرسة ابتدائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد أحمد صبري علي عبدالغفار على مدرسة العزيزية الابتدائية الجديدة التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح.

وأكد محافظ الشرقية، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي .

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شؤون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة العزيزية الإبتدائية الجديدة وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة منيا القمح بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وصدر قرار المحافظ بإطلاق إسم الشهيد على المدرسة المذكورة.