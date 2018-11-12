شكرا لقرائتكم خبر عن وقفه احتجاجية لسائقي المستقبل بالإسماعيلية احتجاجا على دخول سيارات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم العشرات من سائقي الميكروباص بخط المستقبل بالإسماعيلية وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على دخول عدد من الميكروباصات إلى الخط رغم الزحام الكبير من السيارات بالموقف.

وطالب السائقون اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية واللواء محمد على مدير أمن الإسماعيلية، بالتدخل الفوري لمنع دخول السيارات بالموقف مؤكدين عدم الحاجة لها وأنها جاءت بالمجاملة.

وأكد محمد رأفت أحد السائقين، أن المحسوبية والمجاملة وراء دخول هذه السيارات، مطالبا بلجنة محايدة من إدارة مرور الإسماعيلية بقيادة العميد حمدي عبدالنبي قائد مرور الإسماعيلية بزيارة ميدانية للموقف للتأكد بنفسه من وجود مجاملات، لافتا إلى أن السيارات الحالية بموقف الإسماعيلية المستقبل المتجه من مدينة الإسماعيلية إلى مدينة المستقبل بميدان الفردوس لا يكفي السيارات الحالية رافضا دخول سيارات أخرى.

واستدعى المحافظ عدد من السائقين ومسؤول بإدارة الموقف والمرور لبحث المشكلة ومطالب السائقين بديوان عام المحافظة والاجتماع بهم بمكتبه.