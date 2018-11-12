شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعلن إنشاء كلية للألسن والسياحة والفنادق بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، عن البدء في إنشاء كلية الألسن والسياحة والفنادق بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة.

أشار«عبدالله»، أن كلية الألسن والسياحة والفنادق تقام لدعم الشباب للالتحاق في مجال السياحة بأسلوب علمي متطور ليصب ذلك في بناء السياحة بالمحافظة على أساس علمي بمناهج عملية تستطيع الإضافة إلى مجال السياحة ليصبحوا بداية إلى أجيال قادمة تعي أهمية السياحة وتعمل على تطويرها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين محافظ البحر الأحمر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وحضور المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، والدكتور محفوظ عبدالستار عميد تربية الغردقة، بمقر الديوان العام لوضع أسس البدء في إنشاء كلية الألسن والسياحة والفنادق ليتم عمل الميزانية الشبكية للبدء في البناء والانتهاء منها لتصبح جاهزة لاستقبال العام الدراسي القادم، والتي سيقوم بتنفيذها شركة وادي النيل .

وأكد عبدالله، أنه سيتم إنشاء كلية الهندسة كثاني كلية بفرع الجامعة بالغردقة لتوفير المهندسين لبناء وتشييد المحافظة، نظرا لوجود العديد من المشروعات التي تقام بمجالات الطاقة والمياه والإسكان والتعليم وغيرها، مضيفا أن الكليات الأخرى ستخدم مجال التعدين والبترول، الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وكافة المجالات التي تهم وتنمو بالمحافظة.

كما ذكر المحافظ ما ستقوم به الجامعة من دور مجتمعي كبير في توفير الجهد والمال لأهالي المحافظة من انتقالات وتوفير مسكن ملائم بالمحافظات الأخرى ومن جهة أخرى تتيح الاطمئنان على الفتيات من خلال ارتيادهم الجامعة بنفس مكان إقامة أسرهم .

أوضح عبدالله، أنه تم تخصيص مساحة تبلغ 500 فدان بالطريق الدائري شمال منطقة الأحياء لإقامة فرع جامعة جنوب الوادي، لافتا أنه تم تخصيصها لاستيعاب المزيد من الكليات في جميع التخصصات لتصبح جامعة البحر الأحمر.