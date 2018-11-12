شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عددًا من أعضاء مجلس النواب بديوان عام الوزارة، لبحث عدد من الملفات الشبابية والرياضة فى دوائرهم.

تناول اللقاء، والذى يأتى ضمن اللقاءات الأسبوعية لوزير الشباب والرياضة وحرصه الدائم على مقابلة نواب الشعب، التعرف على المشكلات التى تواجه مراكز الشباب بدوائر النواب والعمل على حلها فى ضوء الاعتمادات والإمكانات المتاحة لدى وزارة الشباب والرياضة.

ووجه وزير الشباب والرياضة بتوفير الدعم المالى اللازم لتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب وسرعة الانتهاء من تطوير الملاعب المدرجة فى خطة تطوير المنشآت الشبابية والرياضة.