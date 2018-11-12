شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يزور ”الخليج 365” فى أول جولة بصحيفة مصرية منذ توليه منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار السفير اليابانى الجديد بالقاهرة، ماساكى نوكى، مقر مؤسسة ”الخليج 365” فى أول جولة لصحيفة مصرية منذ توليه منصبه فى سبتمبر الماضى.

وخلال الزيارة، تفقد السفير ماساكى نوكى دورة العمل فى صالة التحرير الرئيسية، وصالات التحرير الفرعية بالمواقع التابعة، فى جولة رافقه خلالها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.

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