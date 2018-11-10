شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: قوافل تعليمية بالمحافظات للتدريب على استخدام بنك المعرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أن مواد النظام التعليمي الجديد يتم تأليفها يوما بيوم، وبالتالى كل ما لدينا في التعليم الأساسي جديد في جديد، وبعد أيّام قليلة سيتم دراسة تأثير إدخال التكنولوجيا الحديثة على الصف الأول الثانوى من خلال طريقة تحضير الامتحانات.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر بنك المعرفة، السبت، أن هناك تعاونا مع التعليم العالى في الاعتماد على بنك المعرفة، وتوحيد نظم الامتحانات لتكون مثلها في الجامعة، مشيرا إلى أن كل شهر يوجد جديد لإحداث طفرة هائلة في التعليم.

وأكد «شوقي» أن طريقة البحث على بنك المعرفة معقدة أكثر من البحث العادى على موقع جوجل، مشيرا إلى أن هناك تدريبا للمعلمين على كيفية استخدامه، وسيتم إطلاق قوافل تعليمية في المحافظات لمساعدة الناس على كيفية استخدامه مثل أي شيء جديد، فاستخدام بنك المعرفة مثل إنشاء حساب على الفيس بوك، معلنا عن التفاوض مع جوجل لتسهيل محرك البحث على بنك المعرفة.

وأضاف أن الوزارة تدرس الآن آلية لتوزيع التابلت على الطلاب، وسيتم ذلك بالتوازي مع توصيل الشبكات حيث سيتم البدء بالمحافظات التي تم الاتنتهاءًمن توصيل الشبكات بها.

من جانبه قال أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة ما وصل من أجهزة تابلت بلغت 55% موضحا أنه من المقرر استلام 150 ألف جهاز خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الوزارة تسلمت دفعتين من التابلت ولا يزال هناك دفعتين سوف يتم استلامهم خلال الاسبوعين المقبلين.