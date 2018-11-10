شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الأنبا بيشوى نموذج للراعي الصالح وعلامة في تاريخ الكنيسة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الأنبا بيشوى كان نموذجا فريدا في الخدمة فقد كان نموذجا للراعى الصالح وستذكره كتب التاريخ بأنه كان علامة في تاريخ الكنيسة المصرية.

جاء ذلك خلال حفل تأبين الأنبا بيشوى في ذكرى الأربعين بالكنيسة الكبرى بدير القديسة دميانة، الذي أقيم السبت.

وأضاف «تواضروس»: «الانبا بيشوى نموذجا يحتذى به للأب الأسقف الذي تعلم ودرس واستغل ذكائه في المعرفة والتعليم والخدمة وهو نموذج في المحبة والعطاء والبذل والمحبة لاتسقط ابدا فهى السبيل الوحيد لقلب أي إنسان».

وتابع «لقد برع الأنبا بيشوى جدا في التعليم والشروحات اللاهوتية وهو معروف في كل كنائس العالم وبجوار ذلك نجح في أمرين آخرين وهما أنه بنى علاقة قوية وطيبة في المجتمع المصرى كله وبين المسلمين والمسيحيين ومع القيادات في الأماكن التي عمل بها وفى محافظات ابرشيته وكل إنسان يشتهى أن يبنى المحبة مع الناس والأمر الثانى هو محبته للفقراء فقد كان كريما ومعطيا وهى محبة واسعة في خدمة الفقراء لذلك نرى فيه نموذج للعلم والمعرفة والعمق وحب الفقراء ومساعدة المحتاجين وهذا النموذج ليس متكررا كثيرا».

وأكد البابا أن الكنيسة القبطية تذكر خدمة الأنبا بيشوى وتتذكره اليوم وستذكره على مر التاريخ قائلا «نذكره ونذكر خدمته ونشكر الله أنه يعطينا أمثاله في الخدمة والإرشاد وهذا ماكان يفعله الأنبا بيشوى لعدد كبير لايمكن حصره على مدار نصف قرن»، وأنهى كلمته مؤكدا أن الأنبا بيشوى سيظل علامة فارقة في تاريخ الكنيسة القبطية.