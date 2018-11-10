أخبار مصر | عاجل.. "البريد" تعلن صرف مكافأة 6 أشهر لجميع العاملين بالهيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "البريد" تعلن صرف مكافأة 6 أشهر لجميع العاملين بالهيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد، برئاسة عصام الصغير، منح جميع العاملين في الهيئة مكافآة 6 أشهر من الراتب الأساسي المنصرف في يونيو 2015، بحد أدنى 1800 جنيه، وبدون حد أقصى، على أن يتم صرف هذه الحوافز خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وصرحت عبير السيد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للاتصالات والبريد، بأن مجلس الإدارة، اجتمع صباح الخميس، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من بينهم سعيد حسيب عضو مجلس إدارة الهيئة، وقد.

وأشارت التقارير الرسمية، إلى أن عملية صرف هذه المكافآت والحوافز سوف تتم على عدة مراحل ودقعات، مضيفة أن كون المكافأة تحفيزية للعاملين بمناسبة انتهاء الحساب الختامي للعام المالي 2017/2018.

وتقدم مجلس إدارة البريد المصري، بخالص الشكر إلى كل العاملين في هيئة البريد، وذلك بسبب المجهود الكبير الذي يقدمه جميع العاملين في الهيئة العامة للبريد خلال الفترة الأخيرة من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصري، والمساهمة في تطوير العمل داخل البريد.

وبحسب ما أكدته مصادر مسؤولة في الهيئة، فإن صرف الحوافز الجديدة سيبدأ من صباح السبت المقبل وحتى نهاية الأسبوع القادم على أقصى تقديم، وهذا بالنسبة لجميع العاملين بدون استثناء، وكون قرار مجلس الإدارة قرار نهائي ولا رجعة فيه على الإطلاق.

وقٌابلت أخبار صرف هذه العلاوات والحوافز، بفرحة وسعادة كبيرة من جانب موظفي البريد بمختلف فروعه المنتشرة حول الجمهورية، مؤكدين أن هذه الحوافز ستساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء التي تقع على كاهل الموظفين.