نائب محافظ القاهرة: 70% من الإشغالات خاصة بالباعة الجائلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 06:09 مساءً - قال اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن 70% من إشغالات الشارع يسببها الباعة الجائلين، و 25% تسببها المحلات والأكشاك، و5% بسبب استغلال بعض المواطنين لمنع وقوف سيارات أمام أماكن السكن أو محال تجارية، بوضع سلاسل حديدية.

وأوضح "عبد الهادى"، أن الحملات التي تشنها الأحياء، تزيل كل ما يشغل الشارع أو الرصيف بدون ترخيص أو وجه حق، مع تطبيق القانون حيال المخالف لمنعه من تكرار المخالفة.

وأكد أن الإشغالات، بمثابة بقعة سوداء تطمس معالم التطوير والتجديد والإصلاح التى تتم بالشوارع وتظهر العاصمة فى شكل عشوائى وفوضوى.